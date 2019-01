No seguimento de diferentes candidaturas apresentadas pela Câmara Municipal de Boticas ao Programa “Floresta Comum”, o Concelho recebeu 2360 árvores destinadas a reflorestar as freguesias de Alturas Barroso e Cerdedo, Ardãos e Bobadela, Boticas e Granja, Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega, Covas do Barroso, Dornelas, Pinho, Sapiãos e Vilar e Viveiro.

Estas espécies – 160 bétulas (bétula pubescens), 1000 carvalhos-alvarinhos (quercus róbur) e 1200 pinheiros-mansos (pinus pinea) são provenientes do viveiro florestal de Amarante do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Recorde-se que o programa “Floresta Comum” é uma iniciativa promovida pela QUERCUS, ICNF, Ministério da Agricultura, Florestas e do Desenvolvimento Rural, Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP) e Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). O programa tem como missão promover a produção, angariação e distribuição de árvores autóctones a projetos que demonstrem motivação, comprovem competências e possuam os meios necessários para proceder à plantação e cuidado das florestas.