O Auditório Municipal de Boticas recebe no próximo dia 26 de novembro (segunda-feira), o encontro temático de apresentação da estratégia de internacionalização e de abordagem a mercados com potencial para os produtos endógenos da região do Alto Tâmega, iniciativa enquadrada no programa “Internacionalizar o Alto Tâmega” (INTAT), levada a cabo pela Associação de Municípios do Alto Tâmega (AMAT) e pela Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT).

O projeto, que será apresentado nos seis concelhos que constituem a NUT III do Alto Tâmega, abrange ações direcionadas para as empresas da região, nomeadamente, para as empresas do Concelho de Boticas que ficarão a conhecer, através da participação neste encontro, das linhas de financiamento público.

O INTAT visa essencialmente a definição de uma estratégia comum de internacionalização dos produtos endógenos do Alto Tâmega, promover a escolha dos mercados prioritários e o reforço da capacidade competitiva deste território.

A iniciativa contará, entre outros, com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, do Primeiro Secretário da CIMAT, Ramiro Gonçalves, e do Presidente da Mais Boticas – Associação Empresarial Botiquense, Paulo Aleixo.

De referir que o “Programa de apoio à definição da estratégia de internacionalização e abordagem a mercados prioritários para os produtos endógenos da região do Alto Tâmega” é uma operação apoiada pelo Programa Operacional Regional do Norte (Norte 2020), enquadrando-se na Prioridade de Investimento “3.2 – Desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as PME, especialmente no que respeita à internacionalização” e encontra-se alinhado com a Estratégia de Especialização Inteligente (RIS3) do Norte e com a Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial do Alto Tâmega.

