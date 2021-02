Apesar do Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade (BNB), assim como o Parque de Pesca Desportiva, se encontrarem encerrados devido ao Estado de Emergência e às restrições impostas no âmbito da pandemia de Covid-19, informa-se que a partir do próximo dia 1 de março (segunda-feira), entrará em funcionamento o serviço de venda de trutas ao público existente do Posto Aquícola do BNB.

O horário de venda ao público será das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00, de segunda a sexta-feira.