Boticas promove palestra digital sobre comunicação em família

Realizaram-se no passado dia 20 de novembro, através da plataforma digital ZOOM, duas sessões da palestra “Como comunicar em família de forma eficaz – Falar para ser ouvido”, orientada por Tânia Mestre, facilitadora certificada em Parentalidade Consciente.

A iniciativa, que foi desenvolvida no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), através do projeto Guerreiros do Sucesso/Equipa Multidisciplinar, permitiu aos pais e encarregados de educação, esclarecer conceitos, intenções e valores relacionados com a parentalidade positiva e consciente, bem como analisar as estratégias de comunicação como ferramenta para reduzir conflitos, melhorar relações, criar conexões e evitar resistências em ambiente familiar.

No final das sessões houve ainda um espaço de debate, onde os participantes puderam esclarecer dúvidas e colocar questões relacionadas com a parentalidade.