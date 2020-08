Boticas: Presidente da Câmara reuniu com ARS Norte no âmbito da Covid-19

O Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, em representação da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT), participou na manhã de sexta-feira, dia 21 de agosto, em mais uma reunião com a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte).

O encontro, que decorreu por videoconferência, permitiu fazer um ponto de situação atual da pandemia de Covid-19 na região norte.

A ARS Norte transmitiu que o aumento significativo do número de casos no norte do país estão identificados como transmissões familiares, religiosas e de contactos em estabelecimentos de venda de bebidas, nomeadamente cafés, locais onde a circulação e o contacto entre pessoas é mais frequente.

Para além disso, a ARS Norte manifestou alguma preocupação relativamente à chegada do inverno e, consequentemente, da época das gripes, solicitando que “haja um reforço da vacinação, sobretudo dos grupos de risco, de forma a evitar-se um aumento exponencial de afluência aos hospitais e centros de saúde”.

Também a realização de atividades rurais sazonais, como as vindimas ou apanha da castanha, são uma preocupação acrescida para as entidades de saúde, solicitando a ARS Norte que “se tenham cuidados redobrados no que diz respeito às condições em que decorrem o alojamento e o transporte dos trabalhadores”.

Ao longo da reunião foi ainda abordada a realização de vistorias às Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI’s) de todos os concelhos, ações que contam com a representação das entidades de saúde, segurança social e proteção civil municipal.

Por sua vez, o Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, solicitou a criação de uma linha de apoio para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) para os Bombeiros Voluntários, assim como a necessidade de serem retomadas, com a maior brevidade possível, as consultas em atraso nas unidades hospitalares.

O autarca manifestou também a sua preocupação relativamente ao início do ano letivo 2020/2021, bem como a falta de orientações por parte das entidades competentes, sobretudo relativamente ao número de alunos por turma e ao funcionamento dos transportes escolares.

Fernando Queiroga congratulou-se pelo facto do Concelho de Boticas continuar, até a data, sem qualquer caso de infeção por Covid-19, referindo que “tal se deve ao civismo da nossa população, que tem cumprido as regras de segurança impostas pela Direção-Geral da Saúde, e ainda evitado comportamentos considerados de risco para a saúde pública”.