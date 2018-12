Realizaram-se nos dias 11 e 12 de dezembro, nos Jardins de Infância de Beça e Boticas e no Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, simulacros de incêndio onde foram testados e avaliados os procedimentos de segurança e evacuação dos edifícios.

Os simulacros, levados a cabo pela autarquia em conjunto com o Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro e com os Bombeiros Voluntários de Boticas, decorreram no âmbito do Plano de Prevenção e Emergência para Estabelecimentos de Ensino e teve como objetivo principal ensinar às crianças, educadores, professores e auxiliares de ação educativa os comportamentos e procedimentos de autoproteção a ter em conta em caso de catástrofe (incêndio, inundação ou sismo).

Os exercícios tiveram uma avaliação geral foi positiva, uma vez que toda a comunidade escolar envolvida nas atividades cumpriu as regras estabelecidas no Plano de Prevenção e Emergência.

Deixe o seu Comentário

Comentário