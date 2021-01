Boticas organiza-se para permitir voto antecipado a 17 de janeiro

O Município de Boticas informou os eleitores que reúnam as condições para exercer o voto antecipado, para a eleição do Presidente da República, que podem fazê-lo no dia 17 de janeiro de 2021, no edifício dos Paços do Concelho entre as 8h00 e as 19h00.



De referir que podem votar antecipadamente em mobilidade todos os cidadãos eleitores recenseados no território nacional, desde que manifestem essa intenção entre o dia 10 e 14 de janeiro, por via postal, enviando o requerimento ao Secretário-Geral do Ministério da Administração Interna, Praça do Comércio, Ala Oriental, 1149-015 LISBOA, ou por meio eletrónico (www.votoantecipado.mai.gov.pt), coma seguinte informação: nome completo; data de nascimento; número de identificação civil; morada; mesa de voto antecipado em mobilidade onde pretende exercer o direito de voto; endereço de correio eletrónico e/ou contacto telefónico.



No dia da votação, devem apresentar-se na mesa de voto instalada no edifício da Câmara Municipal de Boticas e identificar-se mediante a apresentação do documento de identificação civil, indicando a freguesia de inscrição no recenseamento eleitoral.



Mais informações através da Linha de apoio ao eleitor (808 206 206) ou pelo e-mail – adm.eleitoral@sg.mai.gov.pt