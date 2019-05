Boticas: Nogueira recriou “Cozer do Pão à Moda Antiga”

Realizou-se no passado sábado, dia 25 de maio, em Nogueira, a iniciativa “Cozer do Pão à Moda Antiga”, uma tradição que ainda se vai mantendo em uso no Concelho de Boticas.

A tarde de festa teve início no forno comunitário da aldeia, com a confeção da massa e cozedura do pão no forno a lenha, e continuou junto à sede da Associação Recreativa e Cultural do Largo do Souto, local onde decorreu o lanche-convívio.

O Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, marcou presença na iniciativa acompanhado pelo restante executivo.

Fernando Queiroga destacou o empenhamento e dedicação das associações na preservação e valorização dos usos e costumes locais.

“É importante que se continuem a dignificar os ensinamentos dos nossos antepassados e a transmitir os saberes às crianças e jovens do nosso Concelho. Sem eles não somos capazes de perpetuar as nossas tradições”, disse o autarca.

A iniciativa foi organizada pela Associação Recreativa e Cultural do Largo do Souto – Nogueira em conjunto com a Associação Recreativa e Cultural de Bobadela, a Associação Cultural, Desportiva e Recreativa da Serra do Leiranco – Sapiãos, com o apoio da Câmara Municipal, Ecomuseu de Barroso, Parque Arqueológico do Vale do Terva (PAVT), Universidade do Minho (UM) e Loja Interativa de Turismo de Boticas.