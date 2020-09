Boticas: Município reune com entidades da região para preparar atuação face a possíveis contágios

O Município de Boticas promoveu esta quarta-feira, dia 16 de Setembro, uma reunião nos Paços do Concelho com a presença de responsáveis do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro (no caso a sub-diretora do executivo, Ana Luísa Monteiro), do Centro de Saúde de Boticas (a sub-diretora do ACES Alto Tâmega e Barroso, Enfª Cândida Eiras, e a coordenadora do Programa Saúde Escolas, Enfª Maria de Deus) e o Comandante dos Bombeiros de Boticas, Carlos Gomes, no sentido de acertar detalhes e agilizar procedimentos de atuação face a eventuais casos suspeitos de infecção por covid-19 que possam vir a surgir no Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro.

Numa altura em que arranca o ano lectivo 2020/2021 e o regresso dos alunos ao ensino presencial, o Presidente da Câmara, Fernando Queiroga, reforça que “é necessário uma vigilância acrescida, dando atenção a todos os detalhes, para que exista uma resposta pronta e eficaz caso surja alguma situação mais difícil”, sublinhando que “a chegada da época da gripe irá complicar ainda mais o atual cenário, pela semelhança de sintomas, obrigando a que se agilizem os necessários

procedimentos”. O Presidente da Câmara reforça que “tem existido sempre uma forte cooperação e relacionamento institucional, o que tem permitido manter afastada a covid-19 do concelho de Boticas”, onde, até à data, não se registou nenhum caso de contágio.

“Queremos manter a nossa realidade atual e tudo faremos para defender a saúde da nossa população, estando convencido que vamos continuar no bom caminho e superar com sucesso esta fase, contribuindo para o normal desenvolvimento das actividades letivas e mantendo a nossa escola aberta, que é o que todos desejamos”, remata Fernando Queiroga.