Boticas: município entregou Bolsas de Estudo aos alunos do Ensino Superior

Realizou-se esta segunda-feira, dia 21 de dezembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho e cumprindo as regras impostas pelas Autoridades de Saúde, a cerimónia de atribuição das bolsas de estudo aos alunos do Ensino Superior.

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, entregou 35 bolsas e uma pequena lembrança alusiva ao momento aos estudantes universitários do Concelho.

Os alunos abrangidos por esta medida receberam um apoio financeiro no valor de mil euros, que, na ótica do autarca, “é uma importante ajuda para fazer face às despesas inerentes aos estudos superiores, como são o caso das propinas”.

“Sabemos que este apoio tem um grande impacto no orçamento das famílias e é por esse motivo que mantemos a política de coesão social. Ao apoiarmos os nossos jovens, estamos a criar condições para que possam prosseguir com os seus estudos e ser bem-sucedidos no futuro”, disse Fernando Queiroga.