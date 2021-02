Boticas: mais um grupo de Bombeiros vacinado contra a covid-19

No âmbito do Plano de Vacinação contra a Covid-19, recebeu hoje a primeira toma da vacina da Astrazeneca mais um grupo de bombeiros da corporação de Boticas, integrados na listagem correspondente a 50% do corpo ativo, considerados prioritários, seguindo o critério de prioridade relativo aos que estão na linha da frente no combate à pandemia.

Ultrapassada mais esta fase, e com o aumento de bombeiros já inoculados com a primeira toma da vacina, o Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, reforçou a sua satisfação, sublinhando que “a vacinação é encarada com muita expectativa e confiança, dando mais segurança a todos aqueles que prestam serviços de apoio e auxílio da nossa população e que enfrentam muitas situações de risco”

A segunda toma deverá acontecer no prazo de 12 semanas.