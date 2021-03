Boticas: libertação de ovos de truta-fário no rio Beça

Nos passados dias 23 e 24 de fevereiro realizou-se a libertação de ovos embrionados de truta-fário (Salmo truta) em diferentes pontos ao longo do rio Beça.

Da totalidade de ovos introduzidos no rio, 140 mil foram concebidos no Posto Aquícola de Boticas, localizado no Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade (BNB), local onde são criados grande parte dos exemplares de truta utilizados no repovoamento dos rios e afluentes do Concelho de Boticas.

A iniciativa, que decorreu no âmbito do protocolo “Programa de Medidas de Compensação de Fauna e Flora associadas ao Projeto Tâmega”, celebrado entre a Câmara de Boticas e a Iberdrola, empresa responsável pelo projeto do Sistema Eletroprodutor do Tâmega, permitiu repovoar vários locais com ovos provenientes de progenitores com a variedade genética da truta do rio Beça.

Além de contribuir para a preservação da espécie, a ação permitiu também valorizar a fauna piscícola do Concelho de Boticas e da região.