Boticas lança concurso escolar “Uma Viagem por terras de Nadir…”

A fim de assinalar o centenário do nascimento de Nadir Afonso, arquiteto e pintor com ligações familiares ao Concelho de Boticas, a Fundação Nadir Afonso, com o apoio da Câmara Municipal de Boticas, promove o concurso escolar “Uma viagem pelas terras de Nadir…”.

O objetivo principal da iniciativa passa por incentivar as crianças e jovens do Alto Tâmega a envolverem-se no conhecimento do património cultural e artístico, através da criação de trabalhos originais que englobem a vida e obra de Nadir Afonso e, simultaneamente, proporcionar às escolas a oportunidade de desenvolverem conteúdos relacionados com a realidade artística nacional.

O concurso é dirigido aos alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos do Ensino Básico, Ensino Secundário ou equivalente e Educação Especial que frequentem as escolas que integram a Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT).

Os portefólios com os trabalhos elaborados devem ser enviados, devidamente identificados e preferencialmente em formato digital, para o Centro de Artes Nadir Afonso, em Boticas, até ao dia 4 de março de 2021.

Após avaliação, o júri decide quais os trabalhos vencedores por categoria, sendo atribuído um prémio ao aluno ou grupo vencedor, ao professor responsável e ainda à escola participante.