Boticas: investimento de 1800 euros em projetos de melhoria energética

A Câmara de Boticas vai investir mais de 180 mil euros em dois projetos de melhoria de eficiência energética em edifícios municipais, nomeadamente no Auditório e na Biblioteca Municipal.

Este investimento decorre da aprovação de duas candidaturas, designadas de “Boticas + Eficiente – Auditório Municipal” e “Boticas + Eficiente – Biblioteca Municipal”, apresentadas pelo Município de Boticas ao Aviso NORTE-03-2017-42, relativo à Eficiência Energética nas Infraestruturas Públicas da Administração Local.

As intervenções têm como objetivo aumentar a eficiência energética dos equipamentos municipais, através da melhoria da eficiência energética, redução do consumo de energia elétrica e das emissões de dióxido de carbono (CO 2 ) para a atmosfera, produção de energia para autoconsumo a partir de fontes renováveis, entre outros.

A concretização destes projetos permitem ainda promover a sensibilização ambiental da população para o combate às alterações climáticas e para a temática da eficiência energética, mediante o recurso a energias renováveis e amigas do ambiente.

O projeto do Auditório Municipal apresenta um investimento total de 76.339,76€, um investimento elegível de 73.510,76€ e uma comparticipação FEDER de 37.271,98€, correspondente a uma taxa de cofinanciamento de 50,70%.

Por sua vez, a intervenção na Biblioteca Municipal tem um investimento total de 107.466,01€, um investimento elegível de 103.696,41€ e uma comparticipação FEDER de 52.308,84€, correspondente a uma taxa de cofinanciamento de 50,44%.