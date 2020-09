Boticas: GNR deteve homem de 33 anos por tráfico de estupefacientes

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Chaves, deteve um homem de 33 anos por tráfico de estupefacientes e posse de arma proibida, no concelho de Boticas, no passado dia 17 de setembro.

Neste processo, os militares apuraram que o suspeito mantinha plantas de cannabis na sua residência. Além disso, no decorrer das diligências policiais, foram realizadas duas buscas domiciliárias das quais resultou a apreensão de quatro pés de canibais, duas armas de fogo e três munições de caibre 22.

De referir, ainda, que o detido, com antecedentes criminais por recetação, foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Chaves.