Boticas: funcionários do Agrupamento Escolar participam em Formação sobre Segurança e Saúde no Trabalho

Tendo em conta a atual situação pandémica causada pela Covid-19 e numa perspetiva de aumentar os conhecimentos do pessoal não docente do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, o Município de Boticas, com o apoio do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) do Alto Tâmega, está a promover uma formação de 25 horas, sobre Segurança e Saúde no Trabalho: situações epidémicas/pandémicas.

A formação, que teve início esta segunda-feira, dia 21 de dezembro, no Auditório Municipal, e vai prolongar-se até ao início do mês de janeiro, tem como objetivos identificar o papel e funções do responsável pelo apoio aos serviços de segurança e saúde no trabalho na gestão de riscos profissionais em situações de epidemias/pandemias, reconhecer a importância das diretrizes internacionais, nacionais e regionais no quadro de prevenção e mitigação de epidemias/pandemias, apoiar os serviços de segurança e saúde no trabalho na implementação do Plano de Contingência da instituição, entre outros.

A sessão de abertura contou com a presença do Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, que dirigiu umas palavras de agradecimento aos funcionários do Agrupamento Escolar “pelo comportamento exemplar que têm tido desde o arranque do ano letivo”, acrescentando que “a mitigação da Covid-19 no nosso Concelho depende de todos e é fundamental que se continuem a cumprir as regras estabelecidas pelas Autoridades de Saúde, de forma a evitar novos casos de contágio na comunidade escolar”.

Fernando Queiroga terminou a sua intervenção desejando Boas Festas a todos e apelando para que se tenham cuidados redobrados durante esta quadra festiva.