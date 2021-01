Boticas foi o Concelho com menor número de desempregados a nível distrital

Segundo as estatísticas mensais publicadas pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), Boticas foi o Concelho do Distrito de Vila Real com o menor número de desempregados em dezembro de 2020, em comparação com fevereiro, mês que antecedeu o primeiro confinamento associado ao surto pandémico de Covid-19.



A análise publicada pelo IEFP revelou que no mês de dezembro, o Município de Boticas tinha 134 desempregados, o número mais baixo registado a nível distrital.



Para o Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, “estes dados revelam que o trabalho levado a cabo pelo executivo municipal tem surtido efeito. Temos apostado no apoio à criação de emprego, através de vários incentivos, e continuamos empenhados em dar as melhores condições para que as empresas e os munícipes possam criar o seu próprio emprego e, dessa forma, permanecer no nosso Concelho”.



“Recentemente foi divulgado um estudo da DECO Proteste onde Boticas ocupa a segunda posição entre os municípios que mais apoiam aqueles que optam por viver e trabalhar no interior do país e, nesse seguimento, surgem agora os dados do IEFP, que demonstram o baixo número de desempregados no nosso Concelho. Continuamos a pugnar por contribuir para o desenvolvimento da nossa terra, através da captação de mais investimento e da fixação de população”, realçou o autarca.