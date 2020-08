Boticas: Festa em honra de Nossa Senhora da Livração assinalada com Eucaristia

Num ano completamente atípico devido ao surto pandémico de Covid-19, que obrigou ao cancelamento das tradicionais festas e romarias do Concelho, as festividades em honra de Nossa Senhora da Livração foram simbolicamente assinaladas com a realização de uma missa no passado sábado (dia 15 de agosto).

O Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, acompanhado pelo Presidente da Junta de Freguesia de Boticas e Granja, José Manuel Pereira, participou na eucaristia solenizada pelo pároco de Boticas, Padre Domingos Teixeira dos Santos, sendo que a celebração decorreu mediante as regras de segurança e distanciamento emanadas pelas Autoridades de Saúde.

Este ano, ao contrário do que acontece habitualmente, não se realizou a majestosa procissão pelas ruas da vila, ficando a mesma limitada ao exterior da igreja, local onde marcaram presença o Grupo de Escuteiros de Boticas e os Bombeiros Voluntários de Boticas, e sem a presença dos milhares de fiéis e devotos da padroeira do Concelho que neste dia rumam até Boticas para acompanhar o grandioso cortejo religioso.