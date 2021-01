Boticas: Feira do Porco com vendas online de fumeiro

A XXIII Feira Gastronómica do Porco, agendada para os dias 15, 16 e 17de janeiro, realiza-se este ano num formato completamente diferente do habitual devido à situação pandémica de Covid-19 que atravessamos.



Sem as habituais “tasquinhas” no interior do recinto, artesanato e momentos de animação, o evento vai dedicar-se exclusivamente à venda de fumeiro, enchidos e alguns produtos locais, como pão, compotas, licores e afins.



Embora a componente gastronómica não marque presença no Pavilhão Multiusos, os restaurantes do Concelho associaram-se à iniciativa, disponibilizando nos seus espaços, com a devida segurança e cumprindo as normas impostas pelas Autoridades de Saúde, ementas alusivas ao

certame, com pratos confecionados à base de carne de porco e seus derivados.



Além do evento presencial, a 23ª edição da Feira do Porco conta com uma novidade que permite aos consumidores adquirir os produtos de forma rápida, simples, sem necessidade de deslocações e com a mesma qualidade de sempre, através da página de internet www.boticastem.pt



A criação desta plataforma digital, que estará disponível a partir do dia 15 de janeiro, permite encurtar distâncias entre compradores e vendedores e, simultaneamente, ajudar os produtores de fumeiro a escoarem os seus produtos sem qualquer tipo de encargo, uma vez que o Município de Boticas e a Mais Boticas – Associação Empresarial Botiquense, parceira neste projecto, assumem todos os encargos relacionados com os processos de embalamento e envio das encomendas, bem

como as comissões associadas aos pagamentos por multibanco ou transferências bancárias.



Uma excelente oportunidade para a Feira Gastronómica do Porco alcançar um novo patamar na promoção e divulgação dos produtos endógenos locais e ajudar os produtores de fumeiro envolvidos na realização do certame a terem algum rendimento extra do seu trabalho, contribuindo de forma significativa para a sustentabilidade económica do Concelho.