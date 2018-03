Boticas: executivo aprovou Planos de Atividades Educativas e Escolares

O Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, o Plano Municipal de Educação e os Planos Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar foram aprovados na reunião de Câmara, que se realizou esta quinta-feira, dia 1 de março, no edifício dos Paços do Concelho.

O executivo camarário deu, assim, luz verde às atividades de apoio ao Currículo, nomeadamente de cariz lúdico, cultural e desportivo, apresentadas pelo Agrupamento Escolar local, para o ano letivo corrente e que já foram aprovadas pelo Conselho Municipal de Educação.

O Plano Municipal de Educação, direcionado a toda a comunidade educativa (Jardins de Infância de Boticas, Beça e Santa Casa da Misericórdia), alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos, Ensino Secundário e CADAT, e que abrange áreas como o Apoio à Família e Enriquecimento Curricular, Saúde e Bem-estar, Natal nas Escolas, Educação Ambiental, Escola e a Comunidade, Promoção da Leitura, Cidadania, Ocupação de Tempo Livres, projetos, Ação Social e Mérito Escolar, também foi aprovado na reunião.

Por fim, o executivo homologou, ainda, os Planos Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar, apresentados pela Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT) ao Programa Operacional Regional do Norte – NORTE 2020, onde se incluem duas candidaturas para Boticas, designadas de “Planos Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar – Guerreiros de Sucesso/Equipa Multidisciplinar e Guerreiros de Sucesso/Ações de Enriquecimento Curricular”.

Estas candidaturas vão permitir reduzir as saídas precoces do sistema educativo e o insucesso escolar e, simultaneamente, reforçar a igualdade no acesso à educação e aperfeiçoar a qualidade das aprendizagens.

