Boticas: escuteiros ofereceram máscaras reutilizáveis e gel desinfetante aos Bombeiros e GNR

O Agrupamento de Escuteiros de Boticas ofereceu esta terça-feira, dia 2 de junho, máscaras reutilizáveis e gel desinfetante aos elementos da corporação dos Bombeiros e aos militares do Posto da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Boticas.

O momento da entrega contou com a presença do Comandante e do Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Boticas (AHBVB), Carlos Gomes e Fernando Queiroga, respetivamente, e do Comandante do Posto da GNR de Boticas, Armindo Serra.

As forças de socorro e segurança do Concelho de Boticas agradeceram a iniciativa levada a cabo pelo Agrupamento de Escuteiros, o que no panorama atual que ainda vivemos se revelou um ato de altruísmo e de solidariedade para com aqueles que continuam na linha da frente no combate à Covid-19.