Boticas: entrega de prémios aos melhores alunos do ano letivo 2019/2020

Tendo em conta a atual situação causada pela pandemia de Covid-19 e uma vez que este ano não se realizou a habitual Festa de Natal do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, o Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, procedeu esta segunda-feira, dia 21 de dezembro, à entrega dos prémios aos alunos que obtiveram as melhores classificações do ano letivo 2019/2020.

Fernando Queiroga referiu que “num ano escolar tão atípico é de enaltecer o empenhamento e dedicação daqueles que são o futuro da nossa terra. São um exemplo para os vossos colegas de turma e também de escola, por isso merecem este reconhecimento da parte da autarquia”, acrescentando que “a finalidade destes prémios é distinguir os alunos com melhor desempenho escolar em cada ano letivo, incentivando a comunidade escolar para a procura dos melhores resultados possíveis”.

“Vamos continuar a fazer o que está ao nosso alcance para proporcionar a todos os alunos mais e melhor condições de aprendizagem, contribuindo, assim, para o sucesso educativo das crianças e jovens do nosso Concelho”, rematou o autarca.

Os alunos distinguidos pelos excelentes resultados escolares no ano letivo 2019/2020 foram Maria Videira (5º ano), Bárbara Santos (6º ano), Lara Martins (7º ano), Francisco Adegas (8º ano), Sofia Gomes (9º ano) e Juliana Branco (9º ano).