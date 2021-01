Boticas: encosta do Miradouro de Seirrãos alvo de ações de limpeza e reflorestação

A encosta junto ao Miradouro de Seirrãos, uma das zonas do Concelho de Boticas mais fustigadas pelos incêndios de setembro de 2016, está a ser alvo de trabalhos de limpeza e reflorestação resultantes do protocolo existente entre o Município de Boticas e a Iberdrola, no âmbito do “Programa de Medidas de Compensação de Fauna e Flora associadas ao Projeto Tâmega”.

As ações incluem a gestão, recuperação e conservação de povoamentos florestais, bem como as plantações com espécies autóctones.

Além de permitirem a valorização do património natural, estas intervenções contribuem também para diminuição da carga de material combustível e, consequentemente, para a redução do risco de incêndio no Concelho.