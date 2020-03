Boticas fechou todos os equipamentos e suspendeu atividades municipais

A Câmara Municipal de Boticas, analisando o evoluir da situação relativa à infeção por Coronavírus, bem como as indicações da Direção Geral de Saúde, irá encerrar equipamentos e instalações municipais e suspender várias atividades.

Assim, ficam encerrados os seguintes equipamentos: Piscinas Municipais, Pavilhão Desportivo, Centro de Artes Nadir Afonso, Loja de Turismo, Centro de Interpretação do Vale do Terva, Centro de Documentação da Escultura Castreja, Museu Rural de Boticas, Parque Boticas Natureza e Biodiversidade, Estádio Municipal e Biblioteca Municipal.

Foram, ainda, suspensas as atividades do projeto “dar vida aos anos envelhecendo”, as feiras quinzenais, e todas as iniciativas públicas promovidas pelo município de Boticas, bem como a concessão de autorizações a eventos promovidos por entidades externas ao município.

Mantém, no entanto, em funcionamento o serviço de atendimento ao público da Câmara Municipal, embora sob medidas mais restritivas de proteção individual, aconselhando-se o contacto via telefone (276 410 200), ou e-mail (municipio@cm-boticas.pt).