Boticas e RI 19 assinaram protocolo de colaboração para a vigilância das florestas

O Município de Boticas e o Regimento de Infantaria nº 19, de Chaves, assinaram na passada sexta-feira, dia 27 de abril, um protocolo de colaboração que tem como objetivo assegurar o aumento da vigilância florestal na região de Boticas, durante o período crítico, tendencialmente, aquele em que o índice de risco espacial de incêndio florestal é maior, de forma a diminuir a probabilidade de ocorrência de incêndios, colaborando o Exército, ao abrigo das disposições legais em vigor, com a Câmara de Boticas na defesa da floresta e, consequentemente, na manutenção das condições de vida das populações locais.

O período de vigilância previsto no protocolo em questão decorrerá entre os meses de julho e Setembro, muito embora exista alguma flexibilidade para acertar o período da sua vigência, o que ficará definido após a realização de um conjunto de reuniões entre as estruturas da Proteção Civil Municipal (nomeadamente os Bombeiros de Boticas, o Gabinete Técnico Florestal do Município e a GNR local) com o RI 19.

Ao Município de Boticas caberá assegurar o fornecimento de combustível às viaturas do exército, bem como o fornecimento de alimentação aos militares empenhados nestas acções de vigilância, garantindo também a articulação no terreno em conjunto com as estruturas da Proteção Civil Municipal.

Assinaram este protocolo o Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, e o Comandante do RI 19, Coronel João Carlos Godinho