Boticas é o Município financeiramente mais eficiente do Distrito

Boticas manteve, em 2019, a posição de Município financeiramente mais eficiente do Distrito de Vila Real, sendo o 34º mais eficiente no ranking dos municípios portugueses de pequena dimensão (num total de 186), e estando integrado na lista dos 100 melhores classificados globalmente.

As conclusões estão expressas no Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 2019, da responsabilidade da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), dado a conhecer esta semana.

O Anuário dá ainda a saber que Boticas é o 16º Município do país (do total de 308) com menor dívida global e o 6º com menor peso de juros e encargos financeiros pagos em 2019, espelhando o facto de não ter necessidade de recorrer à banca para se financiar, recorrendo às receitas próprias para suportar os investimentos.

O presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, mostra-se satisfeito com a posição atingida pelo Município, sustentando que “demonstra a gestão rigorosa que existe na Autarquia, reveladora de uma situação financeira sustentável, procurando-se sempre a resolução dos problemas e a realização de investimentos de uma forma perfeitamente equilibrada, e adotando-se medidas que sejam ajustadas com a realidade e as reais necessidades do Concelho e da sua população”.

“A preocupação do Município de Boticas será sempre a de aplicar da melhor forma os recursos financeiros disponíveis, procurando apoiar a sua população e garantir-lhe condições que permitam aumentar o bem estar social no concelho, numa perspetiva de desenvolvimento local sustentável e de valorização dos produtos locais através da implementação de estratégias capazes de fomentar a economia local, geradoras de emprego e criação de riqueza”, reforça Fernando Queiroga.