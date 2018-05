Boticas e Montalegre assinalam Semana da Leitura com atividades conjuntas

Decorre de 23 a 27 de abril, em simultâneo nas vilas de Boticas e Montalegre, a Semana da Leitura 2018, com o tema “A leitura e as artes. A arte da leitura”.

A iniciativa, dirigida às crianças do Pré-Escolar e aos alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos, é organizada pela Rede Interconcelhia de Bibliotecas do Barroso, onde se incluem as bibliotecas municipais de Boticas e Montalegre e as bibliotecas escolares do Agrupamento Gomes Monteiro, de Boticas, e do Agrupamento Dr. Bento da Cruz, de Montalegre.

Ao longo de toda a semana realizam-se várias atividades que permitem incutir nos mais pequenos o gosto pela leitura e, simultaneamente, unir através da leitura os dois concelhos barrosões.

O objetivo da realização desta iniciativa passa por envolver toda a comunidade escolar, desde professores, pais, encarregados de educação e familiares no desenvolvimento e incentivo à leitura como um hábito de todos os dias.

À semelhança dos anos anteriores, o Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, participou esta segunda-feira, dia 23 de abril, na “Hora do Conto”, com a leitura da história “Os Músicos de Bremén”, aos alunos do 2º A.

Antes disso, o autarca juntamente com a vereadora da educação, Maria do Céu Fernandes, procedeu à entrega de prémios aos melhores leitores da escola e aos vencedores dos concursos “Faça lá um Poema”, “Concurso Nacional de Leitura” e “Jogar em Francês”.