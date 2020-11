Boticas é “Autarquia + Familiarmente Responsável” pelo sétimo ano consecutivo

A Câmara Municipal de Boticas foi distinguida, pelo sétimo consecutivo, como “Autarquia + Familiarmente Responsável”, pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR).

À semelhança do que aconteceu nos anos anteriores, o observatório atribuiu ao Município de Boticas a “Bandeira Verde com Palma”, por ter implementado ao longo do ano de 2020, um conjunto de políticas sociais e de apoios às famílias em áreas como educação, maternidade e paternidade, saúde, transportes, entre outras.

Para o Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, “esta distinção reflete a dedicação do meu executivo em implementar medidas que vão ao encontro das necessidades e anseios dos munícipes e das famílias do nosso Concelho”, acrescentando que “é compensador constatar que o empenhamento à nossa terra é reconhecido e valorizado”.

Em 2020 foram premiados 81 municípios com “Bandeira Verde”, sendo que 64 receberam a “Bandeira Verde com Palma” por serem distinguidos há três ou mais anos consecutivos.

Recorde-se que o Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR) é uma iniciativa desenvolvida pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas e tem como objetivos principais acompanhar, premiar e divulgar as melhores práticas das autarquias portuguesas em matéria de responsabilidade familiar.