Boticas: Dia da Criança assinalado de forma simbólica

Atendendo às limitações provocadas pelo surto pandémico de Covid-19 e ao facto dos alunos do 1º e 2º ciclos de estudo do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro permanecerem em casa, sem aulas presenciais, a Câmara de Boticas não quis deixar passar em branco a data e assinalou o Dia Mundial da Criança, que se celebra anualmente em Portugal a 1 de junho, com a oferta de uma t-shirt, uma máscara reutilizável e um saco de pipocas às crianças do Concelho.

A entrega das lembranças aos meninos e meninas dos Jardins de Infância de Boticas e de Beça, que retomaram esta segunda-feira as atividades escolares, foi feita pessoalmente pelo Presidente da Câmara, Fernando Queiroga, ao início da tarde.

Por sua vez, os alunos do 1º e 2º ciclos receberem diretamente em casa a oferta da autarquia, juntamente com uma mensagem do Presidente da Câmara alusiva à data, sendo a distribuição feita pelas colaboradoras da Divisão de Educação.

Segundo Fernando Queiroga “este gesto simples permitiu não só assinalar este dia tão simbólico e importante para os mais pequenos, mas sobretudo demonstrar que, apesar de toda a situação que vivemos devido à Covid-19 e que nos impediu de festejar esta data com as habituais atividades em grupo, o bem-estar das crianças e jovens do nosso Concelho continua a ser uma das prioridades para a autarquia”.