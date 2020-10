Boticas: definido Mapa de Vacinação Contra a Gripo Sazonal no concelho

No seguimento do compromisso assumido entre Centro de Saúde, Município de Boticas e Juntas de Freguesia, está já concluído o mapa de vacinação concelhio contra a Gripe Sazonal, que decorrerá entre os dias 19 e 26 de Outubro.

Tendo em conta os riscos associados à pandemia de Covid-19, a vacinação decorrerá nas várias aldeias do Concelho, assegurando o Município de Boticas o transporte das equipas do Centro de Saúde e as Juntas de Freguesia a logística quanto aos locais de vacinação, sendo também responsáveis pela divulgação desta campanha de vacinação junto da população.

A vacina da gripe sazonal para os grupos de risco é gratuita (pessoas com mais de 65 anos ou com doenças cardíacas, diabetes, hepáticas ou oncológicas). No entanto, aqueles que não têm acesso gratuito a esta vacina (por estarem fora dos grupos de risco), mas que têm prescrição médica, podem adquiri-la na Farmácia e dirigir-se aos diferentes locais, nas datas e horários anunciados, para que a mesma lhes seja administrada pelos profissionais de saúde.