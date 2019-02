À semelhança do que tem vindo a acontecer nos últimos anos, realizou-se este domingo, dia 10 de Fevereiro, na antiga Escola Primária de Bobadela o primeiro convívio do ano entre as Associações do Vale do Terva, ao qual se associou o Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga.

O convívio “à volta do Porco”, como foi designado, foi uma iniciativa organizada em conjunto pela Associação Recreativa e Cultural de Bobadela, Associação Cultural, Desportiva e Recreativa da Serra do Leiranco – Sapiãos e Associação Recreativa e Cultural do Largo do Souto – Nogueira, contando com a participação de largas dezenas de pessoas, entre associados e amigos.

No convívio não faltaram as tradicionais iguarias da região e em especial desta época do ano, como os rojões e as fêveras de porco, prolongando-se pela noite dentro com música ao som das concertinas e com um muito animado bailarico.

“Tenho que dar relevo ao trabalho feito pelas associações na preservação e conservação dos usos, costumes e tradições da nossa terra. A valorização do património cultural existente no nosso concelho é um elemento importante para que as nossas tradições se mantenham vivas e não desaparecem com o tempo e é também fundamental para alimentar este espírito de união, confraternização e partilha que sempre defendemos para o nosso Concelho”, afirmou o Presidente da Câmara de Boticas.