Boticas: concedidos mais de 11 mil euros no apoio à produção pecuária

Com o objetivo de incentivar a produção pecuária no concelho, nomeadamente a criação de gado bovino e de pequenos ruminantes, a Câmara de Boticas atribuiu mais 11 mil euros em apoios financeiros.

O montante apurado diz respeito aos pedidos formalizados no mês de fevereiro de 2020, sendo entregue no âmbito do Regulamento Municipal de Concessão de Apoio Financeiro destinado ao Fomento da Produção Pecuária.

“Valorizar os recursos endógenos e o património agrícola do nosso Concelho, continua a ser uma das melhores formas de impulsionar a economia local, criar emprego e fixar população”, disse o Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga.

De referir que, em 2019, ano em que o regulamento foi alvo de uma alteração, o que permitiu triplicar o valor atribuído por animal, o Município de Boticas atribuiu cerca de 56 mil euros em subsídios aos criadores de raças bovinas, caprinas e ovinas.

Uma verba bastante significativa que, na ótica do autarca, “é indispensável para que os produtores se sintam motivados a dar seguimento a esta atividade e, inclusive, aumentar as suas explorações pecuárias”.