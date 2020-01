Boticas: Centro de Observação da Natureza do Barroso praticamente concluído

Os trabalhos de criação do Centro de Observação da Natureza do Barroso, localizado no Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade, estão praticamente concluídos.

A obra contempla a construção de balneários, junto à área infantil do Boticas Parque, um percurso de arborismo, um novo tanque de trutas e a limpeza e requalificação de uma parte do canal de drenagem de água do posto aquícola.

Além disso, o investimento abrange também a recuperação da represa situada no rio Beça, permitindo a circulação a pé entre as duas margens, a construção de um abrigo pré-fabricado para observação de aves, o prolongamento dos passadiços em madeira e, ainda, a marcação e identificação, através de sinalética adequada e certificada, de trilhos.

A concretização do Centro de Observação da Natureza do Barroso vai contribuir para a dinamização e valorização do património natural, cultural e paisagístico do Concelho de Boticas, bem como para a divulgação dos recursos endógenos existentes neste território, classificado como Património Agrícola Mundial.

Este investimento resultou da aprovação de uma candidatura submetida pelo Município de Boticas, no âmbito do aviso NORTE-28-2018-04-Estrategias de Eficiência Coletiva PROVERE – Projetos Âncora, com um investimento total elegível de 317.647,00€ e uma comparticipação FEDER de 269.999,95€, correspondente a uma taxa de cofinanciamento de 85% do custo total elegível da operação.