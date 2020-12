Boticas: Cartão Social do Munícipe entregue diretamente aos beneficiários

Tendo em conta a atual situação pandémica associada à Covid-19 e de forma a evitar a concentração de um elevado número de pessoas no mesmo espaço, a Câmara de Boticas irá entregar os apoios correspondentes ao Cartão Social do Munícipe de forma individual a cada beneficiário.

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, e os Vereadores Guilherme Pires e Maria do Céu Fernandes estão a proceder à entrega do respetivo apoio diretamente na casa dos idosos e das famílias abrangidas por esta medida de caráter social.

Segundo o Presidente da Câmara, Fernando Queiroga, “esta decisão surgiu da necessidade de se reduzirem contactos sociais e de se salvaguardar a saúde dos nossos idosos que, pelas fragilidades associadas à idade, são mais vulneráveis à Covid-19”.

“Entregamos as comparticipações do Cartão Social do Munícipe cumprindo as regras das Autoridades de Saúde, de forma a que os beneficiários possam usufruir deste apoio o quanto antes e não sejam prejudicados pela atual situação associada à pandemia de Covid-19”, acrescentou o autarca.