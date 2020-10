Boticas: Câmara, Juntas e Centro de Saúde promovem plano de vacinação contra a gripe

O Município de Boticas promoveu uma reunião com os Presidentes das Juntas de Freguesia do Concelho e a Sub-Diretora do Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Tâmega e Barroso (ACES-ATB) e responsável pelo Centro de Saúde de Boticas, Enfermeira Cândida Eiras, para ultimar pormenores relativos à definição do Plano de Vacinação contra a Gripe Sazonal a levar a cabo no Concelho, entre os dias 19 e 26 de Outubro e direccionado aos grupos de risco, como pessoas com mais de 65 anos ou com doenças cardíacas, diabetes, hepáticas ou oncológicas.

Atendendo às circunstâncias atuais, ditadas pela pandemia de Covid-19, e como forma de minimizar riscos de contágio, o Município de Boticas, Juntas de Freguesia e Centro de Saúde trabalharão conjuntamente, no sentido de que a vacinação seja realizada nas diferentes aldeias do Concelho, evitando deslocações da população ao Centro de Saúde. O Município e as Juntas de Freguesia garantirão as deslocações das equipas do Centro de Saúde às aldeias, bem como os edifícios/locais onde decorrerá a vacinação. Em algumas situações a mesma terá lugar na Unidade Móvel de Saúde, de acordo com o mapa e horários a divulgar oportunamente.

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, sublinha que “esta solução é a melhor para garantirmos que a vacinação contra a gripe sazonal decorre com toda a normalidade, evitando grandes aglomerações de pessoas e reduzindo as possibilidades de contágio por Covid-19, algo que nos preocupa sobremaneira, tendo em conta a evolução da pandemia nos últimos dias. É muito importante que os grupos de risco, em especial os mais idosos, tenham acesso a esta vacina, pois com a chegada do Inverno e a época das gripes vai existir uma confusão muito grande entre o que é gripe ou Covid-19, tal a semelhança de sintomas, o que poderá levar ao congestionamento dos serviços de saúde, algo que devemos evitar”. Quanto aos recursos que será necessário despender para assegurar a execução deste Plano, o Presidente da Câmara reforça que “a saúde da nossa população é o mais importante e tudo devemos fazer para proteger as pessoas, ainda para mais na presente conjuntura e com o estigma de incerteza que enfrentamos em relação ao que nos trarão os tempos mais próximos”.

De recordar que a vacina da gripe sazonal para os grupos de risco é gratuita. Aqueles que não têm acesso gratuito a esta vacina (por estarem fora dos grupos de risco), mas que têm prescrição médica, podem adquirir a vacina na Farmácia e dirigir-se aos diferentes locais, nas datas e horários a anunciar, para que a mesma lhes seja administrada pelos profissionais de saúde.