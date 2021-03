Boticas: câmara associa-se à “Hora do Planeta”

Tal como tem vindo a acontecer nos últimos anos, o Município de Boticas vai aderir, no próximo dia 27 de março, à iniciativa mundial “Hora do Planeta”.

Nesse sentido, a autarquia vai desligar, entre as 20h30 e as 21h30, a iluminação dos edifícios e monumentos públicos mais emblemáticos do Concelho, como forma de alertar para as alterações climáticas e o desperdício energético, sensibilizando também as empresas e instituições locais, bem como aos munícipes para se associarem a esta ação ambiental.

De referir que a “Hora do Planeta” é um movimento global que une milhões de pessoas em todo o mundo para mostrarem o seu compromisso com o planeta.

Em Portugal, a ação simbólica conta com o apoio da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e visa a consciencialização dos cidadãos para a mudança de hábitos e comportamentos relativos às alterações climáticas, tornando o planeta mais sustentável.

Para mais informações pode consultar o website oficial “Hora do Planeta” em Portugal – www.horadoplaneta.pt.