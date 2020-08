Boticas: autarquia ofereceu cadernos de atividades aos alunos do concelho

A Câmara Municipal de Boticas vai proceder à atribuição gratuita dos cadernos de atividades, mais conhecidos como fichas de trabalho, a todos os alunos que frequentam os diferentes graus de ensino (1º, 2º e 3º ciclos) no Concelho.

Assim, e tal como tem vindo a acontecer nos últimos dois anos letivos, a autarquia dá continuidade às políticas de apoios à educação, no ano letivo 2020/2021, através da entrega dos cadernos de atividades aos alunos matriculados no Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro.

Um investimento significativo que, na ótica do Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, “se traduz num importante apoio para muitas famílias que, com o arranque do novo ano escolar, têm despesas acrescidas para fazer face às necessidades dos filhos ou educandos”.

O autarca referiu ainda que “a educação é uma das grandes prioridade do executivo camarário”, acrescentando que “esta medida, além de contribuir para o sucesso escolar das nossas crianças, permite também uma maior igualdade social e o combate à exclusão social”.