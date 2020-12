Boticas: autarquia decorou principais ruas e locais mais emblemáticos

Este ano, pelas razões sobejamente conhecidas por todos, o Natal será um pouco diferente do habitual, no entanto, a Câmara de Boticas não quis deixar de assinalar esta quadra festiva e decorou as principais ruas e os locais mais emblemáticos do centro da Vila, como o edifício dos Paços do Concelho, a Igreja da Nossa Senhora da Livração, o Parque do Ribeiro do Fontão, entre outros.

Tal como tem vindo a acontecer nos últimos anos, a escolha das iluminações, por parte da autarquia, tem sido alvo de muitos elogios da população em geral, servindo a iniciativa para incentivar a dinamização do comércio tradicional que este ano, mais do que nunca, necessita do apoio de todos.

Segundo o Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, “neste momento difícil que atravessamos, é fundamental ajudar aqueles que estão a ser afetados pelos impactos negativos da pandemia. Os empresários e comerciantes locais precisam do nosso apoio e contributo para que continuem de portas abertas e a promover o que de melhor há e se faz no nosso Concelho. Desta forma pretende-se criar alguma dinâmica económica e não deixar cair em esquecimento esta época do ano”.

“Reforço a mensagem de solidariedade e ajuda, apelando aos botiquenses que façam as vossas compras no nosso Concelho e apoiem o comércio tradicional”, acrescentou o autarca.