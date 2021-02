Boticas: autarca visitou empresa de equipamentos de proteção

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, visitou na passada quarta-feira, dia 10 de fevereiro, as instalações da empresa PROTECNOR – Equipamentos de Proteção, instalada recentemente na Zona Industrial de Boticas.

A visita do autarca foi acompanhada pelos responsáveis da fábrica, Jaime Pinho e Avelino Rodrigues, que fizeram questão de explicar o método de produção dos artigos de proteção individual contra a Covid-19, nomeadamente máscaras cirúrgicas e comunitárias e álcool gel, fabricados na unidade industrial.

A instalação da PROTECNOR em Boticas permitiu criar 12 postos de trabalho, tornando-se em mais uma oportunidade de fixação de pessoas no Concelho, facto que muito satisfaz o autarca.

Segundo Fernando Queiroga “a instalação de mais uma fábrica no Concelho é sinónimo de criação de riqueza e crescimento da nossa terra. À semelhança do que acontece na maioria dos concelhos do interior do país debatemos-mos diariamente com a necessidade de atrair mais investimento e fixar população para contrariar a desertificação da região”.

“A autarquia disponibiliza um conjunto de incentivos para apoiar não apenas as empresas que pretendam estabelecer-se no Concelho, mas também aqueles que decidam viver em Boticas. Continuamos empenhados em implementar medidas que fomentem a economia local e contribuam para a criação de mais emprego”, disse o Presidente da Câmara.

Fernando Queiroga aproveitou ainda a ocasião para agradecer a instalação desta unidade industrial no Concelho, bem como o gesto de solidariedade que os responsáveis da empresa tiveram para com a população local e também com os Bombeiros Voluntários de Boticas (BVB) através da oferta de máscaras cirúrgicas certificadas.