Boticas: autarca Fernando Queiroga realizou visita às freguesias

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, concluiu o périplo pelo concelho, no âmbito da preparação da proposta de Plano e Orçamento para o ano de 2021, com as visitas às freguesias de Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega, Beça, Dornelas e Alturas do Barroso e Cerdedo.

As visitas foram acompanhadas por elementos das respetivas Juntas de Freguesia, bem como membros do executivo camarário e permitiram ao autarca constatar no terreno quais os investimentos e obras prioritárias para as várias localidades, tendo sempre em linha de conta aquilo que contribuí para o bem-estar geral das populações.

Segundo Fernando Queiroga, “estas visitas são fundamentais para ter um contacto mais próximo com os munícipes, auscultar os seus anseios e saber qual a sua opinião acerca das obras e pequenas intervenções a fazer em cada localidade”.

“Desta forma conseguimos elaborar uma proposta de Plano e Orçamento com maior rigor e indo ao encontro das necessidades demonstradas pelas nossas populações”, finalizou o autarca.