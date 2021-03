Boticas associou-se à comemoração dos 35 anos da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas

A Câmara de Boticas, através da Biblioteca Municipal, associou-se, no passado dia 11 de março, à comemoração dos 35 anos da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP), iniciativa promovida pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB).

Tendo em conta a importância que o serviço público de bibliotecas tem para os leitores, a DGLAB considerou que, a partir deste ano, o dia 11 de março vai passar a ser assinalado como o Dia da RNBP.

A Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Alto Tâmega (RIBAT), constituída pelas Bibliotecas Municipais de Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar, também se associou à iniciativa da RNBP, com a divulgação de um cartaz promotor das bibliotecas do Alto Tâmega e onde consta o slogan “Sacie-se com os serviços da sua biblioteca!”.

Recorde-se que as seis bibliotecas que formam a RIBAT desenvolvem um trabalho em rede com o intuito de prestar mais e melhores serviços às comunidades.