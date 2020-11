Boticas: apoio à realização de queimadas

O Município de Boticas, através do Gabinete Técnico Florestal (GTF), em colaboração com os Bombeiros Voluntários de Boticas (BVB) tem disponibilizado meios de apoio à realização de queimas no Concelho.

Após o registo na plataforma “Queimas e Queimadas”, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), os munícipes que necessitem de ajuda para a realização de queimas de matos cortados e amontoados podem solicitar apoio junto da Câmara Municipal, de forma a que a eliminação de sobrantes resultantes de explorações agrícolas ou florestais seja feita em segurança, evitando-se assim a ocorrência de incêndios rurais.

Os Sapadores Florestais e a Equipa de Intervenção Permanente (EIP) acompanham e auxiliam os proprietários durante a realização das queimas, assegurando uma rápida intervenção em caso de necessidade.

De referir que este apoio decorre no âmbito da candidatura “Apoio à Realização de Queimas – Prevenção dos Fogos Florestais”, apresentada pelo GTF do Município de Boticas ao Fundo Florestal Permanente.