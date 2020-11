Boticas: adquiridas duas viaturas para serviços operativos

Dando continuidade à modernização e renovação da frota automóvel municipal, que se encontra degradada pelo uso e pelos muitos anos de serviço, o Município de Boticas adquiriu duas novas viaturas destinadas aos serviços operativos, mais concretamente uma carrinha Isuzu Série N, com caixa basculante e uma carrinha Toyota Hilux de cabine simples.

O Presidente da Câmara, Fernando Queiroga, afirmou que “a autarquia tem encetado esforços no sentido de renovar o parque automóvel municipal, de forma a melhorar as deslocações dos funcionários no cumprimento das suas funções e os diferentes trabalhos executados pelo Município”, acrescentando que “a compra destas viaturas permite também uma poupança significativa em manutenções mecânicas”.

O autarca entregou pessoalmente, na manhã desta sexta-feira (dia 27 de novembro), as chaves dos novos veículos ao responsável pela gestão da frota municipal.