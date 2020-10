Boticas: adiada campanha de vacinação da gripe por falta de vacinas

A execução do Plano de Vacinação Contra a Gripe Sazonal, que arrancou na passada segunda-feira, dia 19 de outubro, numa colaboração entre o Centro de Saúde de Boticas, a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia, “decorreu com normalidade, de acordo com o calendário definido”, informou a autarquia.

Desta forma, “foi possível chegar até junto da grande maioria da população que integra o grupo prioritário de vacinação”. Devido a uma maior afluência muito maior de utentes, que foi bastante superior às previsões iniciais, o número de vacina disponíveis revelou-se insuficiente para fazer face À vacinação da totalidade da população, pelo que será necessário fazer um reforço de “stock” por parte do Centro de Saúde.

Nesse sentido, não será possível realizar a vacinação em Boticas e na Granja no dia 26 de outubro, segunda-feira, como estava inicialmente previsto, sendo necessário aguardar mais alguns dias para que a quantidade de vacinas seja reposta.