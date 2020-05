Boticas: 13 mil euros para apoio à sanidade animal e produção pecuária

A Câmara de Boticas entregou cerca de 13 mil euros em apoios à sanidade animal e produção pecuária no Concelho.

Os subsídios concedidos aos criadores de gado bovino e pequenos ruminantes, no âmbito do Regulamento Municipal de Concessão de Apoio Financeiro destinado ao Fomento da produção Pecuária, referem-se ao efetivo pecuário do ano de 2019, requerido e formalizado até ao final de janeiro de 2020.

A atribuição deste apoio tem como objetivos incentivar a produção de raças bovinas, caprinas e ovinas, a criação emprego e fixação de população, promover o desenvolvimento sustentável do Concelho e o crescimento da economia local.

Segundo o Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, “estes incentivos financeiros são importantes para que produtores continuem a apostar no setor agropecuário, nomeadamente na criação da raça barrosã, espécie caraterística deste território, classificado como Património Agrícola Mundial”.

O autarca acrescentou que “com a alteração feita ao regulamento, em que o valor atribuído por animal praticamente triplicou, os produtores beneficiam de melhores condições para se dedicarem a esta atividade ainda bastante enraizada no nosso Concelho”.