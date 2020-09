Bombeiros de Valpaços e Carrazedo de Montenegro realizam hoje teste à Covid-19

Após confirmação de quatro bombeiros infetados em Vila Pouca de Aguiar, a autarquia Valpacense decidiu suportar os custos inerentes aos testes de mais 50 bombeiros das duas corporações do concelho.

Os cerca de 20 bombeiros de Valpaços e Carrazedo de Montenegro que estiveram próximos dos soldados da paz aguiarenses, recentemente, no combate a um incêndio na região, realizaram, em coordenação com o ACES – Agrupamento de Centros de Saúde – do Alto Tâmega, o teste por zaragatoa, na segunda-feira, 14 de Setembro, e nenhum se revelou positivo quanto à Covid 19.

Ainda assim, para que bombeiros e população possam seguir o dia-a-dia mais tranquilos e confiantes, e de modo a atuar em todas as frentes para travar a propagação do vírus, a Câmara Municipal de Valpaços proporciona, em consonância com as duas direções de bombeiros do concelho, no dia de hoje, sexta-feira, 18 de Setembro, a realização de mais 50 testes serológicos aos restantes bombeiros das duas corporações.