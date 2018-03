Bombeiros de Mesão Frio: 80 Anos ao serviço da comunidade

São já oito décadas que marcam o percurso da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Mesão Frio, data assinalada no dia 18 de março, com uma cerimónia comemorativa, na presença dos Corpos Sociais, do Comando, do Corpo de bombeiros, de funcionários, de sócios, do presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio e dos representantes das demais entidades concelhias.

Este ano, o momento fica assinalado pelo pesar e por emoções fortes, ao recordar a funcionária desta associação, que faleceu recentemente, Adelina Fonseca, acarinhada por todos e a quem foi prestada homenagem.

A comemoração do 80.º aniversário da AHBVMF teve início pelas 8h30, com o hastear da bandeira no quartel de bombeiros e a formatura geral do Corpo Ativo, seguindo-se a cerimónia eucarística, na Igreja de Santa Cristina, cantada pelo grupo coral da Santa Casa da Misericórdia de Mesão Frio. O Comandante Paulo Silva, visivelmente emocionado, proferiu, na cerimónia, algumas palavras, recordando a memória da funcionária: “A Adelina fazia parte da nossa família e só se é um bom líder, quando temos ao nosso lado bons trabalhadores, sérios, leais e confiantes”, disse, recordando a amizade, o empenho e a preocupação que a funcionária demonstrou sempre para com os seus colegas bombeiros e com as questões operacionais. Tradicionalmente, cantam-se os parabéns à associação, contudo, este ano e como forma de homenagear a falecida, procedeu-se a um minuto de silêncio e no final, uma salva de palmas.

Pelas 10h30, seguiu-se a romagem ao cemitério municipal, que incluiu a habitual homenagem a todos os sócios, bombeiros, elementos dos órgãos sociais e beneméritos já falecidos, com o propósito de saudar, evocar e honrar as suas memórias.