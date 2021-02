Bombeiros de Boticas já começaram a ser vacinados contra a covid-19

Cumprindo o preconizado pelo plano nacional de vacinação, os Bombeiros de Boticas começaram hoje a receber a primeira dose da vacina contra a covid-19, neste caso da Astrazeneca, e no decorrer da próxima semana deverá ficar vacinada perto de 50% da corporação, seguindo o critério de prioridade relativo aos que estão na linha da frente no combate à pandemia, em particular dos elementos afetos aos serviços de saúde e transporte de doentes.

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, congratula-se pelo facto da vacinação dos bombeiros ter finalmente começado, reforçando que “os bombeiros estão na linha da frente no combate à covid-19 e, por isso, muito mais expostos ao vírus, pelo que a vacinação é encarada com grande expectativa e garante ainda mais confiança a todos, apesar de nunca terem negado qualquer serviço ou socorro, mesmo conscientes dos muitos riscos que corriam”.

Concluída a primeira toma da vacina, a segunda toma deverá ser inoculada no prazo de 12 semanas.