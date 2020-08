Bombeiros de Boticas adquiriram duas viaturas de transporte de doentes

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Boticas (AHBVB) adquiriu dois novos Veículos Dedicados ao Transporte de Doentes não urgentes (VDTD), para fazer face ao crescente número de solicitações, agravadas pela atual situação provocada pela pandemia de Covid-19, que restringiu a lotação de pessoas dentro das viaturas.

A aquisição dos veículos foi feita através de recursos financeiros próprios da Associação Humanitária, o que se traduziu num grande esforço em prol do bem-estar geral dos munícipes.

Além de contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população do Concelho, esta compra veio também reforçar a frota automóvel e a capacidade de resposta aos compromissos assumidos pela corporação na área da saúde.

A receção simbólica das viaturas aconteceu esta quinta-feira, dia 20 de agosto, no quartel dos bombeiros, contando o momento com a presença do Presidente da AHBVB, Fernando Queiroga, e do Comandante da corporação local, Carlos Gomes.

Fernando Queiroga destacou “o esforço da Associação Humanitária para comprar as viaturas, no entanto, esta aquisição é fundamental para fazer face às necessidades da nossa população, servindo também para garantir que o transporte dos doentes é feito em segurança e com comodidade”.