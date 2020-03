Bombeiros da Cruz Verde ativam Plano de Contingência e vedam acesso ao quartel

No âmbito das medidas previstas e estabelecidas no Plano de Contingência Interno da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Real – Cruz Verde, e com o evoluir da situação, relativo à Pandemia COVID-19 (Coronavírus), a corporação decidiu tomar medidas excecionais.

Assim, os portões do quartel estarão fechados pelo que, em caso de necessidade, devem contactar os serviços telefonicamente (259 330 510). A entrada no quartel será feita exclusivamente pela entrada principal a norte (junto à central telefónica).

Além disso, será vedado o acesso ao bar do quartel, assim como o acesso à secretaria da associação para a marcação de serviços (devem contatar telefonicamente para o efeito).

O acesso de qualquer cidadão (utente ou associado) às instalações do quartel será vedado e apenas permitido aos bombeiros do Quadro Ativo que se encontrem de serviço, elementos da direção e elementos do Quadro de Comando.

Estas medidas terão a duração de aproximadamente duas semanas e serão atualizadas, assim que se justifique, de acordo com as orientações emanadas da Direção Geral de Saúde (DGS) e/ou da ANEPC.

Em caso de emergência deve ligar 112, ou em alternativa: 259 330 510 e 935194262/63.